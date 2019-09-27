Minik öğrencilerden itfaiye ekiplerine ziyaret

Ordu'nun Fatsa ilçesinde İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında ana sınıfı öğrencileri hükümet konağı önünde kurulan itfaiye standını ziyaret ederek itfaiye ekiplerinden araç ve gereçler hakkında bilgiler aldı.



Ana sınıfı öğrencileri itfaiye araçları ile bol bol fotoğraf çektirirken okul öğretmenleri de uygulamalı olarak öğrencilere bilgi verdi. İtfaiye haftası etkinlikleri kapsamında kurulan standı ziyaret ettiklerini söyleyen Fatsa Anaokulu Müdürü Birol Kılıç, "Öğrencilerimize her hafta farklı eğitimler vererek uygulamalı olarak gösteriyoruz. Bu hafta da itfaiye haftası olması sebebiyle öğrencilerimizle kurulan standa gelerek ziyaret ettik. Bizlerle çok güzel ilgilendiler, hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Minik öğrencilerin tüm sorularını içtenlikle cevaplayarak onları bilgilendirdiklerini ifade eden Fatsa İtfaiye Grup Amiri Kemal Cesur, "İtfaiye etkinlikleri kapsamında ilçemizde ilk olarak araçlarla konvoy yaptık ve daha sonra hükümet konağı önünde hafta boyunca stant açarak ziyaretçilerimizi burada ağırladık. Çocuklarımıza yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, evlerinde kibrit, çakmak gibi yakıcı maddelerle oynamamaları, elektrik prizlerine çeşitli cisimler sokmamaları gibi konularda bilgilendirmelerde bulunduk. Yine çocuklarımıza itfaiye araçlarımızın tanıtımlarını gerçekleştirdik. Çocuklarımıza ve öğretmenlerimize ziyaretlerinden dolayı müdürlüğümüz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU