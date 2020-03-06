Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti - Son Dakika

Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti

6 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında itfaiye personelinden bilgi aldı.

Minik öğrencilerden itfaiye ziyareti, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, anaokulu öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında itfaiye personelinden bilgi aldı.


Çan Belediyesinin otobüsüyle öğretmenleri eşliğinde İtfaiye Müdürlüğüne getirilen minik öğrencilere itfaiye müdürü ve personeli tarafından itfaiyenin sadece insan hayatına değil, tüm canlılara yönelik yapılan çalışmaları, itfaiye araçları ve işlevleri, yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken durumlar aktarıldı. Minik öğrenciler aldıkları bilgi sonrası itfaiye personeliyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:48 Kaynak: İHA
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