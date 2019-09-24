Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden itfaiyecilere ziyaret
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Minik öğrencilerden itfaiyecilere ziyaret

1 saat önce

Bilecik'te bir anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Minik öğrencilerden itfaiyecilere ziyaret, System.String[]

Bilecik'te bir anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, öğrencileri ağırlayarak, birlikte itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftasını kutladı.


İtfaiye Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi alan Başkan Yardımcısı Gürses, "İtfaiye Haftası dolayısıyla anaokulu öğrencileri ile birlikte itfaiye çalışanlarımız ile bir araya geldik, çalışmaları hakkında bilgi aldık. Öğrencilerimiz burada merak ettikleri konuları itfaiyeci amcalarından öğrendiler. Yangın söndürme çalışmaları hakkında güzel bilgilen edindiler. Bilecik Belediyesi olarak her zaman çocuklarımız ve eğitimin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu tür faydalı etkinliklerimiz devam edecek" ifadelerine yer verdi.


İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan ve itfaiye çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkanı Yardımcısı Gürses ve öğrencilere teşekkür etti. - BİLECİK

Ahmet Gürses, Bilecik, İtfaiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
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