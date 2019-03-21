Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

Minik Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

1 saat önce

Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Minik Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret, System.String[]
Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.


Ziyarete, öğretmenleri Elif Yılmaz ile İlçe Jandarma Komutanlığına gelen minik öğrenciler, askerlerle sohbet etti.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, askerleri merak eden, kendilerini ziyaret etmek isteyen bütün çocuklara kapılarının açık olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:56 Kaynak: AA

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