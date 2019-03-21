Minik Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret
1 saat önce
Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Gümüşhacıköy
Çok Programlı Anadolu Lisesi
Uygulamalı Anasınıfı öğrencileri, İlçe Jandarma
Komutanlığını ziyaret etti.
Ziyarete, öğretmenleri Elif Yılmaz
ile İlçe Jandarma Komutanlığına gelen minik öğrenciler, askerlerle sohbet etti.
İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, askerleri merak eden, kendilerini ziyaret etmek isteyen bütün çocuklara kapılarının açık olduğunu söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:56 Kaynak: AA
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