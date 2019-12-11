Minik öğrencilerden Kaymakam Koç'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Minik öğrencilerden Kaymakam Koç'a ziyaret - Son Dakika

Minik öğrencilerden Kaymakam Koç'a ziyaret

6 saat önce

Arpaçay'da anaokulu öğrencileri Kaymakam Abdil Koç'u makamında ziyaret etti.

Minik öğrencilerden Kaymakam Koç'a ziyaret, System.String[]

Arpaçay'da anaokulu öğrencileri Kaymakam Abdil Koç'u makamında ziyaret etti.


Arpaçay'da anaokulu öğrencileri hem devletin kurumlarını tanımak hem de meslekler hakkında bilgi edinmek amacıyla öğretmenlerin rehberliğinde Kaymakamlığa geldi. Minik öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Abdil Koç, bir süre minik öğrencilerle sohbet etti. Öğrencileri dinleyen Koç, daha sonra mesleğini ve kurumunu anaokulu öğrencilerine anlattı. Sıcak ortamda geçen ziyarette, minik öğrenciler zaman zaman sordukları sorularla kaymakam Abdil Koç'u terletti. Koç, ziyaret anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Anaokulu öğrencileri ziyaretin ardından kaymakamlıktan ayrıldı. - KARS

Arpaçay, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:10 Kaynak: İHA
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