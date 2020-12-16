Minik öğrencilerden Kovid-19'a yakalanan öğretmenlerine klipli moral - Son Dakika

Kayseri'de bir anaokulunun öğrencileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan öğretmenleri için klip hazırladı.

Özel bir anaokulunda görev yapan okul öncesi öğretmeni Sezgi Türkdönmez'ün Kovid-19 olduğu belirlendi.

Okuldan ve öğrencilerinden uzak kalan Türkdönmez'in öğrencileri, öğretmenlerine moral vermek amacıyla velilerinin yardımıyla hazırladıkları klipte duygularını dile getirdi.

"Geçmiş olsun öğretmenim", "Seni çok seviyorum öğretmenim" diyen öğrenciler, klipte öğretmenlerinin bir an önce sağlığına kavuşup okula dönmesini diledi.