Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Kütüphane Ziyareti

Minik Öğrencilerden Kütüphane Ziyareti

1 saat önce

Kavak Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Minik Öğrencilerden Kütüphane Ziyareti, System.String[]
Kavak Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri ile öğretmenleri, İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

55. Kütüphane Haftası dolayısıyla yapılan ziyarette minik öğrencileri kütüphane memuru Soner Demir karşıladı.

Kütüphane çalışanlarının Kütüphane Haftası'nı kutlayan öğrencilere ikramda bulunuldu, resimli kitap verilerek kütüphane kuralları ile okuma ve bilgi edinmede kütüphanelerin önemi anlatıldı.

Ziyarette öğretmenleri, öğrencilere bir süre de kitap okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Kütüphane Haftası, Kavak, Güncel
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