Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek - Son Dakika

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

6 saat önce

Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek için etkinlik yaptı.

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek, System.String[]

Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek için etkinlik yaptı.


İlkokul öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla atık malzemeler kullanarak Türk Askeri figürü yaptılar.


Öğrencilerin, öğrenci velisi Filiz Karadoğan ile birlikte atık malzemelerden yaptığı "Selam Duran Türk Askeri" temalı çalışmalar büyük beğeni kazandı.


Sınıf öğretmeni Emel Elmacı, amaçlarının Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek ve şehitlere dikkati çekmek olduğunu belirtti.


Sıfır Atık projesiyle adından söz ettiren Cengiz Topel İlkokulu öğrencilerinin askerlere verdiği anlamlı destek vatandaşlarca olumlu karşılandı. - MUĞLA

Bahar Kalkanı Harekatı, Suriye, Ortaca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Ahmet Nur Çebi: "Rekabet yurt dışıyla ise her Türk takımı önemli" Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi

Son Dakika Haberleri
19:38 Vali Akbıyık, Hakkari'de sosyal tesislerin yapılacağı alanı inceledi
19:36 Bakan Koca: "Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı"
19:36 ANKARA Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 3 Bakan açıklamalarda bulundu -1
19:33 AK Parti Milletvekili Tamer: "Kayseri'de koronavirüs vakamız yok"
19:33 Dündar'dan muhalefete sert tepki Açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:39:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]