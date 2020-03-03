Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek - Son Dakika

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek

6 saat önce

IĞDIR'da ilkokul öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na başlayan Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek verdi.

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek, System.String[]

IĞDIR'da ilkokul öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na başlayan Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek verdi.

İdlib'deki saldırıda askerlerin şehit edilmesinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek veren Melekli Beldesi'ndeki Şehit Er Aytekin Arslan ilkokulu 4-A sınıfı öğrencileri, Atatürk portreli tişörtlerini giydi, sınıflarını bayraklarla donattı. Okul Müdürü Oktay Maral, öğretmenleri Özkan Oğan'la birlikte Mehmetçiğe selam veren öğrenciler, "Selam olsun kahraman, Mehmetçiğe dualarımız sizinle hep yanınızdayız. Bizler için şehit olan Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız onlarla" dedi. Sınıf öğretmeni Özkan Oğan, "Bugün öğrencilerim ile Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı harekatında görev alan kahraman Mehmetçiklerimize destek vermek için bayraklı tişörtlerimizi giyerek sınıfımızı bayraklarla donattık. Miniklerimiz Mehmetçiklerimize dua edip asker selamı vererek onlara destek olmak istediler" diye konuştu. Okul Müdürü Oktay Maral da dualarını Bahar Kalkanı harekatına katılan Mehmetçiğe gönderdiklerini söyledi.


Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzon'a 3 yıl aradan sonra bu yıl kruvaziyer gemisi gelecek
TSK'nın Esed'in uçağını düşürmesinin ardından rejim pilotlarının telsiz konuşmaları ortaya çıktı Alman basını, "İdlib'de 7 yıldır başaramadığımızı başardılar" deyip Türkiye'ye övgü yağdırdı Türk muhabir canlı yayındayken Esed güçleri bombardımana başladı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 17:33:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve selamlı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]