Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Mehmetçik'e Anlamlı Destek

Minik Öğrencilerden Mehmetçik'e Anlamlı Destek

1 saat önce

Elazığ'da, ilkokul öğrencileri, atık malzemeden yaptıkları kumbaralarında biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

Minik Öğrencilerden Mehmetçik'e Anlamlı Destek, System.String[]
Elazığ'da, ilkokul öğrencileri, atık malzemeden yaptıkları kumbaralarında biriktirdikleri paraları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

Uluslararası e-Twinnig portalı aracılığıyla başlatılan ve farklı illerden çok sayıda ilkokulun katılım gösterdiği "İyilik Kumbarası" kampanyasına Elazığ'dan Keban ilçesi Fevzi Çakmak İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri dahil oldu.


Minik öğrenciler sınıf öğretmenleri Tamer Karakan koordinesinde değerler eğitimi kapsamında 15 Mayıs'a kadar atık malzemelerden yaptıkları kumbaralarında biriktirecekleri paraları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

Yaklaşık bir ay önce dahil oldukları kampanyaya okullarındaki diğer öğrencilerin de destek verdiğini ifade eden Karakan, şunları söyledi:

"Amacımız kampanya kapsamında 4-8 yaş aralığındaki öğrencilerimize karakter ve değerler eğitimi bilincini kazandırmak. Bu kapsamda paydaşlarımızla hareket ederek, vicdanlı, hoşgörülü, yardımsever, affetmeyi bilen, vatansever, israf etmeyen, sadık, adil, erdemli, hedefleri olan, verdiği sözü tutan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:54 Kaynak: AA

Keban, Tsk Mehmetçik Vakfı, Elazığ, Güncel
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