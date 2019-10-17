Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destek
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destek

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destek

54 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, sınıflarını Türk bayrakları ile donatarak Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destek, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, sınıflarını Türk bayrakları ile donatarak Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.


Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e yurdun dört bir tarafından destek gelmeye devam ediyor. Özel Kula Yıldızı Anaokulu minik öğrencileri, harekata katılan kahraman Türk askerini unutmadı. Ders sırasında ellerinde Türk bayrağı açan minik öğrenciler, bir yandan Mehmetçik'e selam gönderirken, bir yandan da okul müdürü Selma İnan ve sınıf öğretmeni Duygu Kırlı'nın katkılarıyla hazırladıkları destek metnini okudu.


Minik öğrencilerin, öğretmenlerinin katkılarıyla hazırladıkları destek metninde, 'Kahraman asker abilerim, cesaretli olduğunuz için hepimiz uyurken nöbet tuttuğunuz için, vatanımızı koruduğunuz için bayrağımızı dalgalandırdığınız için, güçlü olduğunuz için, sayenizde okula gelebildiğimiz için, cesur olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Biz sizden bayrağı teslim almak için dört gözle bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bayrağımız hiç inmeyecek, ezanımız hiç dinmeyecek." şeklinde sloganlar attı.


Minik öğrenciler ile birlikte hazırladıkları destek metniyle, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklere destek olmak istediklerini belirten Özel Kula Yıldızı Anaokulu Müdürü Selma İnan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye ordusu ile birlikte Suriye'nin güneyinde terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatına Özel Kula Yıldızı Anaokulu olarak tüm desteklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tel Abyadlıların Barış Pınarı ile terörden arındırılan ilçelerine dönüşü sürüyor
Suriye'nin kuzeyindeki Mehmetçik'in teröristleri vurduğu anlar ve yaşadığı sevinç kamerada Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor Türkiye'ye gelen ABD'li heyet, İrlanda'da mola verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 11:43:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]