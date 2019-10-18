Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destek
Son Dakika Genel Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destek

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destek

40 dakika önce

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destekMANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, sınıflarını Türk bayrakları ile donatarak Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destek

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde eğitim gören anaokulu öğrencileri, sınıflarını Türk bayrakları ile donatarak Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamı gönderdi.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e yurdun dört bir tarafından destek gelmeye devam ediyor. Özel Kula Yıldızı Anaokulu minik öğrencileri, harekata katılan kahraman Türk askerini unutmadı. Ders sırasında ellerinde Türk bayrağı açan minik öğrenciler, bir yandan Mehmetçik'e selam gönderirken, bir yandan da okul müdürü Selma İnan ve sınıf öğretmeni Duygu Kırlı'nın katkılarıyla hazırladıkları destek metnini okudu.

Minik öğrencilerin, öğretmenlerinin katkılarıyla hazırladıkları destek metninde, 'Kahraman asker abilerim, cesaretli olduğunuz için hepimiz uyurken nöbet tuttuğunuz için, vatanımızı koruduğunuz için bayrağımızı dalgalandırdığınız için, güçlü olduğunuz için, sayenizde okula gelebildiğimiz için, cesur olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bizsizden bayrağı teslim almak için dört gözle bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz. Bayrağımız hiç inmeyecek, ezanımız hiç dinmeyecek." şeklinde sloganlar attı.

Minik öğrenciler ile birlikte hazırladıkları destek metniyle, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan kahraman Mehmetçiklere destek olmak istediklerini belirten Özel Kula Yıldızı Anaokulu Müdürü Selma İnan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye ordusu ile birlikte Suriye'nin güneyinde terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatına Özel Kula Yıldızı Anaokulu olarak tüm desteklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e duygulandıran destek

Barış Pınarı Harekatı, Kula, Genel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
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