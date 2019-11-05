Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden Mehmetçik'e mektup desteği
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Minik öğrencilerden Mehmetçik'e mektup desteği

6 saat önce

ADANA'nın Kozan ilçesinde ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere mektup göndererek, destek verdi.

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e mektup desteği, System.String[]

ADANA'nın Kozan ilçesinde ilkokul öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerlere mektup göndererek, destek verdi.

Kozan Cumhuriyet İlkokulu 3-B ve 4-B sınıfı öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'nda görevli askerler için kalplerinden geçen duygu ve düşünceleri mektuba döktü. Ardından da Türk bayraklarıyla postaneye giden öğrenciler, mektuplarını Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere gönderdi. Daha sonra 'En büyük asker, bizim asker' sloganlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı'na kadar yürüyen öğrencileri İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık kapıda karşıladı. Öğrenciler burada hep birlikte 'Bayrak şiiri' okuyarak, tüm askerlere selam gönderdi. Sınıf öğretmenleri Süreyya Ünüvar, Hatice Öztürk ve veli temsilcisi Hayriye Aşan ile birlikte etkinliği gerçekleştiren öğrenciler, etkinliğin ardından ellerinde Türk bayrakları ile birlikte yeniden okullarına döndü.


Barış Pınarı Harekatı, Kozan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:01 Kaynak: DHA
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