Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden orduya Fetih süreli destek
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden orduya Fetih süreli destek

Minik öğrencilerden orduya Fetih süreli destek

2 saat önce

Bursa'da minik öğrenciler sınır ötesi operasyon yapan Türk ordusuna Fetih süresi okuyarak destek verdi.

Minik öğrencilerden orduya Fetih süreli destek, System.String[]

Bursa'da minik öğrenciler sınır ötesi operasyon yapan Türk ordusuna Fetih süresi okuyarak destek verdi.


Nizam Karasu İmam Hatip Orta Okulu öğrencisi onlarca çocuk, Osman Gazi Han'ın türbesini ziyaret etti. Öğrenciler, şu an Suriye'de Barış Pınarı Hakekatını yürüten Türk askerine Fetih süresi ve Kur'an-ı kerim okuyarak destek oldu. Türk orsunun muzafeer olması için minik öğrenciler hep bir ağızdan dua etti.Tarihlerini öğrenmek ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak için burada olduklarını ifade eden öğrenciler, "Burada Osman Gazi Hazretlerinin kabrini ziyaret ederek onu tanıma fırsatı bulduk. Ayrıca Kur'an-ı kerim okuyup bütün ölmüşlerimizin ruhuna hediye edip askerlerimizin başarılı olması için dua ettik" dedi.


Nizam Karasu İmam Hatip Orta Okulu öğretmeni Esat Yalduz, "Öğrencilerimiz burada tarihlerini tanısın istedik. Osmangazi ve Orhan Gazi Han'ın kabirlerini ziyaret ederek onların tarihini anlattık. Ayrıca burada öğrencilerimiz şu an sınır ötesi operasyonda olan güvenlik güçlerimize Fetih süresi okuyarak dua etti. Allahü teala ordumuzu muzaffer kılsın" şeklinde konuştu. - BURSA

Karasu, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



90'lık dedenin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek sosyal medyayı salladı
HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:53:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden orduya Fetih süreli destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]