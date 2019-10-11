Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerden orduya Fetih sureli destek
Son Dakika Genel Minik öğrencilerden orduya Fetih sureli destek

Minik öğrencilerden orduya Fetih sureli destek

58 dakika önce

Minik öğrencilerden orduya Fetih sureli destekBURSA - Bursa'da minik öğrenciler sınır ötesi operasyon yapan Türk ordusuna Fetih suresi okuyarak destek verdi.

Minik öğrencilerden orduya Fetih sureli destek

BURSA - Bursa'da minik öğrenciler sınır ötesi operasyon yapan Türk ordusuna Fetih suresi okuyarak destek verdi.

Nizam Karasu İmam Hatip Orta Okulu öğrencisi onlarca çocuk, Osman Gazi Han'ın türbesini ziyaret etti. Öğrenciler, şu an Suriye'de Barış Pınarı Hakekatı'nı yürüten Türk askerine Fetih suresi ve Kur'an-ı Kerim okuyarak destek oldu. Türk ordusunun muzaffer olması için minik öğrenciler hep bir ağızdan dua etti.Tarihlerini öğrenmek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek olmak için burada olduklarını ifade eden öğrenciler, "Burada Osman Gazi Hazretleri'nin kabrini ziyaret ederek onu tanıma fırsatı bulduk. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okuyup bütün ölmüşlerimizin ruhuna hediye edip askerlerimizin başarılı olması için dua ettik" dedi.

Nizam Karasu İmam Hatip Orta Okulu öğretmeni Esat Yalduz, "Öğrencilerimiz burada tarihlerini tanısın istedik. Osmangazi ve Orhan Gazi Han'ın kabirlerini ziyaret ederek onların tarihini anlattık. Ayrıca burada öğrencilerimiz şu an sınır ötesi operasyonda olan güvenlik güçlerimize Fetih suresi okuyarak dua etti. Allah-u Teala ordumuzu muzaffer kılsın" şeklinde konuştu.

Minik öğrencilerden orduya Fetih sureli destek

Karasu, Bursa, TSK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:34 Kaynak: İHA
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