Minik Öğrencilerden Orman İşletme Şefliğine Ziyaret

Gümüşhacıköy ilçesinde anaokulu öğrencileri, orman işletme şefliğine giderek, ormanlar ve orman görevlileri hakkında bilgi aldı.

Gümüşhacıköy ilçesinde anaokulu öğrencileri, orman işletme şefliğine giderek, ormanlar ve orman görevlileri hakkında bilgi aldı.



Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı öğrencileri, Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefi Murat Necanlı'yı ziyaret etti.



Necanlı, ormanları korumanın öncelikli vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.



Küçük öğrencilere ormanların önemi ve çalışmaları hakkında bilgi veren Necanlı, çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler ve kuş kafesleri hediye etti.

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