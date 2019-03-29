Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Orman İşletme Şefliğine Ziyaret

Minik Öğrencilerden Orman İşletme Şefliğine Ziyaret

16 dakika önce

Gümüşhacıköy ilçesinde anaokulu öğrencileri, orman işletme şefliğine giderek, ormanlar ve orman görevlileri hakkında bilgi aldı.

Minik Öğrencilerden Orman İşletme Şefliğine Ziyaret, System.String[]
Gümüşhacıköy ilçesinde anaokulu öğrencileri, orman işletme şefliğine giderek, ormanlar ve orman görevlileri hakkında bilgi aldı.

Gümüşhacıköy Çok Programlı Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı öğrencileri, Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefi Murat Necanlı'yı ziyaret etti.

Necanlı, ormanları korumanın öncelikli vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

Küçük öğrencilere ormanların önemi ve çalışmaları hakkında bilgi veren Necanlı, çocuklara günün anısına çeşitli hediyeler ve kuş kafesleri hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:19 Kaynak: AA

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