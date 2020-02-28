Minik öğrencilerden örnek davranış - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerden örnek davranış - Son Dakika

Minik öğrencilerden örnek davranış

6 saat önce

Manavgatlı minik öğrenciler harçlıklarıyla kedi ve köpek maması aldı.

Minik öğrencilerden örnek davranış, System.String[]

Manavgatlı minik öğrenciler harçlıklarıyla kedi ve köpek maması aldı. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağını ziyaret eden öğrenciler, kedi ve köpeklere mama verdiler. Barınaktaki kedi ve köpekleri seven minik öğrenciler, uzun süre barınaktan ayrılmak istemediler. Sarılar Zeki Vargün İlköğretim Okulu 4/D sınıfında eğitim gören Elif Güven, Gürkan Yurt ve Nisa Avcı isimli öğrenciler, kendi harçlıklarının yanı sıra arkadaşlarından topladıkları harçlıklarla kedi ve köpekler için mama aldı. Elif Güven'in anne ve babasıyla birlikte Örnek Mahallesi Kum Mevkiinde bulunan Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezine giden 3 öğrenci aldıkları mamalarla kedi ve köpekleri besledikten sonra kalan mamaları barınak görevlilerine teslim ettiler.


Köpeklerden ayrılmak istemediler


Barınaktaki kedi ve köpekleri seven minik öğrenciler hayvanlara karşı sorumlulukları olduğunu belirterek, tüm çocukları hayvanları sevmeye, onlara yardım etmeye çağırdılar. Elif Güven'in annesi Dilber Çatlı, evlerinde kedi ve köpekleri olduğunu belirterek "Çocuklarımız doğdukları andan itibaren hayvanlarımızla birlikte yaşadı. Onlar ailemizin birer parçası oldu. Kızım, arkadaşlarıyla birlikte örnek bir davranışa imza attı. Kendilerini kutluyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Manavgat, Sarılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Dünyayı ürküten duyuru: Koronavirüs için küresel risk seviyesi "çok yüksek" seviyeye çıkarıldı Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:36:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik öğrencilerden örnek davranış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]