Minik öğrencilerden örnek hareket - Son Dakika

Malatya'da bir grup minik öğrenciler, kumbarada biriktirdikleri paralar ile askıda ekmek kampanyasına destek veriyor



Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Bostanbaşı İlkokulu Sınıf öğretmeni Ebru Özçelik, değerler eğitimi kapsamında yardımlaşma konusunda öğrencilerle bir etkinlik yaptı. Öğrenciler, sınıf kumbaralarında biriktirdiği paraları askıda ekmek kampanyasına bağışladı. Sınıf öğretmeni Ebru Özçelik, "Yaptığımız etkinlik ile öğrenciler yardımlaşma konusunda daha duyarlı olacaklar" ifadelerini kullandı. - MALATYA