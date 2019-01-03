Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Özel Etkinlik

Minik Öğrencilerden Özel Etkinlik

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sevgili Öğretmenim Anaokulu tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle 50 özel öğrenci için etkinlik düzenlendi.

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Van'ın İpekyolu ilçesindeki Sevgili Öğretmenim Anaokulu tarafından düzenlenen kermesten elde edilen gelirle 50 özel öğrenci için etkinlik düzenlendi.

Sevgili Öğretmenim Anaokulu öğretmenleri, öğrencileri ve velilerin işbirliğinde Yerli Malı Haftası kapsamında düzenlenen kermesten elde edilen gelir, engelli öğrenciler yararına kullanıldı. Okulda misafir edilen özel eğitime muhtaç 50 öğrenci, canlı müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdiler. İkramların da yapıldığı etkinliğin ardından özel öğrenciler sinemaya da götürülerek, farklı bir gün yaşamaları sağlandı.

Sevgili Öğretmenim Anaokulu Müdürü Cengiz Ergül, sosyal sorumluluk projesi kapsamında veli ve öğrenci işbirliğiyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. 50 öğrenciyi misafir ettiklerini ifade eden Ergül, özel öğrencileri mutlu etmek ve yüreklerine dokundukları için çok mutlu olduklarını belirtti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Yerli Malı, İpekyolu, Van, Güncel
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