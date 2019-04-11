Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Polis Ağabeylerine Ziyaret

Minik Öğrencilerden Polis Ağabeylerine Ziyaret

12 dakika önce

Birlik Mensucat Anaokulu öğrencileri, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Minik Öğrencilerden Polis Ağabeylerine Ziyaret, System.String[]
Birlik Mensucat Anaokulu öğrencileri, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla, Birlik Mensucat Anaokulu öğrencileri, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette polis ağabey ve ablaları ile sohbet eden öğrenciler, müdürlüğü de gezdi. Öğrenciler ayrıca, polisler ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.

İsmail Tamer'de ziyaret etti

Öte yandan, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polislerin Polis Haftasını kutladı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:38 Kaynak: İHA
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