Minik Öğrencilerden Polis Ağabeylerine Ziyaret

Birlik Mensucat Anaokulu öğrencileri, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Birlik Mensucat Anaokulu öğrencileri, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla, Birlik Mensucat Anaokulu öğrencileri, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette polis ağabey ve ablaları ile sohbet eden öğrenciler, müdürlüğü de gezdi. Öğrenciler ayrıca, polisler ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.



İsmail Tamer'de ziyaret etti



Öte yandan, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polislerin Polis Haftasını kutladı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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