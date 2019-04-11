Minik Öğrencilerden Polislere Ziyaret

Aydın
'da anasınıfı öğrencileri, polislerin 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhuriyet İlkokulunda eğitim gören minik öğrenciler, Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklüklerini ziyaret etti.
Başlarında "polis" yazılı karton şapkalarla gelen öğrencileri, polis kıyafetli maskotlar karşıladı.
Polislere kendi yaptıkları resimleri ve karanfil hediye eden öğrenciler, onlardan görevleri hakkında bilgi aldı.
Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.