Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Polislere Ziyaret

Minik Öğrencilerden Polislere Ziyaret

1 saat önce

Aydın'da anasınıfı öğrencileri, polislerin 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Minik Öğrencilerden Polislere Ziyaret, System.String[]
Aydın'da anasınıfı öğrencileri, polislerin 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyet İlkokulunda eğitim gören minik öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklüklerini ziyaret etti.

Başlarında "polis" yazılı karton şapkalarla gelen öğrencileri, polis kıyafetli maskotlar karşıladı.

Polislere kendi yaptıkları resimleri ve karanfil hediye eden öğrenciler, onlardan görevleri hakkında bilgi aldı.

Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:38 Kaynak: AA
Aydın, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Fiyatları Uçuşa Geçti! İşte Güncel Rakamlar Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine, Saadet Partisi Genel Merkezi Tahliye Edildi Şampiyonlar Liginin Yeni Formatını Duyurdular! Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Haczedilen Binada, Necmettin Erbakan'ın Fotoğrafı da Söküldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:27:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Polislere Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]