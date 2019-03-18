Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden "Şehitlere Saygı Yürüyüşü"

Minik Öğrencilerden "Şehitlere Saygı Yürüyüşü"

1 saat önce

Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mehteran eşliğinde "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenledi.

Minik Öğrencilerden
Çarşamba Şehit Nuri Pamir İlkokulu öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle mehteran eşliğinde "Şehitlere Saygı Yürüyüşü" düzenledi.

Okul bahçesinden yola çıkan minik öğrenciler, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez, vatan sana canım feda" sloganlarıyla Ali Fuat Başgil Köprüsü'nden geçtikten sonra Çarşamba Tarihi Köprüsü üzerinden tekrar okullarına döndüler.

Yürüyüşle ilgili açıklama yapan Şehit Nuri Pamir İlkokulu Müdürü Lokman Mum, saygı yürüyüşünün bu sene ikincisini düzenlediklerine belirterek öğrencilere, vatan sevgisini ve şehitlere minnet duygusunu küçük yaşta aşılamayı amaçladıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:37 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
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