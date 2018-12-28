Minik Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Kermes
1 saat önce
Tokat'ın Zile ilçesinde minik öğrenciler tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.
Tokat
'ın Zile
ilçesinde minik öğrenciler tarafından sokak hayvanları yararına kermes düzenlendi.
Zile Atiye Bekir Dinçer İlkokulu öğrencileri, sokak hayvanları için üç gün süren kermes açtı. Çocuklar, annelerinin yaptıkları pastaları satarak elde edilen 350 lira ile sokak hayvanlarına yiyecek alarak dağıttı.
Zile Atiye Bekir Dinçer İlkokulu Müdürü Erol Şahin
, çocukların soğuk kış günlerinde aç kalan hayvanlar için duyarsız kalmayarak harekete geçtiklerini belirterek, "Kermes düzenleyen 27 öğrencimiz, evlerinden getirdikleri pasta, kurabiye ve el işi malzemelerinin satışını yaparak 350 lira para topladı. Öğrencilerimizin bu duyarlı davranışı beni çok duygulandırdı. Elimizden gelen desteği biz de verdik. Çocuklarımızın bu soğuk havalarda dışarıda aç kalan hayvanları düşünmeleri geleceğimiz acısından ümit verici. Umarım diğer okul ve öğrencilerimize de örnek olacaktır." dedi.
Son Dakika
» Eğitim
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:52 Kaynak: AA
Şeyma Subaşı, Tatil İçin Gittiği Meksika'da Fransız DJ ile Sarmaş Dolaş Görüntülendi
16 Gündür Sırra Kadem Basan İremnur'un Cansız Bedeni Karlar Arasında Bulundu
Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı