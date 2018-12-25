Minik Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Barınak

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İlçe Müftülüğü'ne bağlı Nazife Yurtlu Anaokulu öğrencileri sokak hayvanları için değerler eğitimi kapsamında, barınakları okulların bahçelerine bırakıyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İlçe Müftülüğü'ne bağlı Nazife Yurtlu Anaokulu öğrencileri sokak hayvanları için değerler eğitimi kapsamında, barınakları okulların bahçelerine bırakıyor.



Anaokulu öğrencileri, "Değerler Eğitimi Projesi" kapsamında sahipsiz hayvanlara barınak olması için kedi evi yaptı. Veteriner tarafından bilgilendirilme yapılan öğrenciler, okullarında oluşturdukları 25 barınağı Nene Hatun İmam Hatip Ortaokulu' na öğretmenleriyle birlikte giderek teslim ettiler.



Nene Hatun Ortaokulu Müdürü Esma Çetin, yaptığı açıklamada, anaokulu öğrencilerinin yaptığı çalışmanın kendilerini duygulandırdığını söyledi.



Çetin, "Küçük yaşta hayvan sevgisi kazanmak, onlara merhametli davranmak zaten hadislerde var. Bu çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Getirilen barınakları okulumuz ve çevresine bırakarak bölgedeki sahipsiz hayvanların barınmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Nazife Yurtlu Anaokulu öğretmeni Hatice Akkoyun da, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz hadisi şerifiyle paralel yaptığımız bu çalışmamız da bir değerler eğitimi projesidir. İnşallah yıl içerisinde daha değişik projelerle öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunacağız. Bizlere destek olan İlçe müftülüğümüze de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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