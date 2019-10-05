Minik öğrencilerden sokak hayvanlarına mama
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri hayvan dostları gününü kutladı, küçük dostlarına mama ikram ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:07 Kaynak: İHA
DÜZCE(İHA) – Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri hayvan dostları gününü kutladı, küçük dostlarına mama ikram ettiler.
Şükran Öney Anaokulu öğrencileri Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evine gezi düzenleyerek 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlama etkinliklerine katıldılar. Küçük öğrenciler tarafından mamalar ikram edildi, barınağın bölümlerini gezdiler. Öğrenciler, sevgi dolu yüreklere yine anlamlı dokunuşlar kazandırdığı bir gün yaşadılar. - DÜZCE
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