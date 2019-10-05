Minik öğrencilerden sokak hayvanlarına mama

DÜZCE(İHA) – Şükran Öney Anaokulu minik öğrencileri hayvan dostları gününü kutladı, küçük dostlarına mama ikram ettiler.



Şükran Öney Anaokulu öğrencileri Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evine gezi düzenleyerek 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlama etkinliklerine katıldılar. Küçük öğrenciler tarafından mamalar ikram edildi, barınağın bölümlerini gezdiler. Öğrenciler, sevgi dolu yüreklere yine anlamlı dokunuşlar kazandırdığı bir gün yaşadılar. - DÜZCE