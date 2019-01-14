Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerden Yemen'e Yardım

Minik Öğrencilerden Yemen'e Yardım

1 saat önce

Yığılca Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu 4-6 Yaş grubu öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan "Yemen'e sessiz kalma" yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek verdi.

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Yığılca Müftülüğü Merkez Kur'an Kursu 4-6 Yaş grubu öğrencileri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan " Yemen'e sessiz kalma" yardım kampanyasına harçlıklarıyla destek verdi.

Kur'an Kursu öğrencileri, iç savaşın devam ettiği Yemen'e yardım etmek amacıyla kurslarında oluşturdukları kumbara ile para biriktirdi.

Minik öğrenciler, topladıkları 805 lirayı Yemen'deki kardeşlerine ulaştırmak üzere Yığılca İlçe Müftüsü Mehmet Nerkiz'e teslim etti.

Müftü Nerkiz, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere ve kurs öğretmelerine de teşekkür etti.


Öğrencilerin yaptığı yardımların önemli olduğunu ifade eden İlçe Müftüsü Mehmet Nerkiz, şunları söyledi:


"Kurslarımızdaki minik öğrencilerimiz, öğretmenlerinin refakatiyle yaptıkları kumbara da biriktirdikleri harçlıklarının bir kısmını bizlere teslim ettiler. Biz de bu parayı yerine ulaşması için Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca açılan yardım hesabına Online olarak yatırdık ve çıktısını öğretmenlerine teslim ettik. Yemen'deki kardeşlerine yönelik örnek davranışından dolayı minik öğrencilerimizi tebrik ediyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Türkiye, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yığılca, Yemen, Güncel
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