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MİNİK ÖĞRENCİLERDEN YERLİ MALI KUTLAMASI - Son Dakika

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN YERLİ MALI KUTLAMASI

13.12.2021 17:34

MANAVGAT Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nda Türkiye'nin yöresel lezzetlerini ve kültürünü tanıtan etkinlik düzenledi.

MANAVGAT Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki öğrenciler, Yerli Malı Haftası'nda Türkiye'nin yöresel lezzetlerini ve kültürünü tanıtan etkinlik düzenledi.

Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi'ndeki 120 öğrencinin yer aldığı Yerli Malı Haftası etkinliğine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i temsilen başkan yardımcısı Mustafa Ceylan ve birim müdürleri katıldı. Günler öncesinden büyük bir heyecanla hazırlık yapan öğrenciler, temsil ettikleri bölgelerin kültürlerini yansıtan şalvar, yazma ve çizme gibi yöresel kıyafetler giydi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni temsil eden öğrenciler, öğretmenleriyle hazırladıkları şark köşesinde oturup temsili olarak kumda kahve, çiğköfte yaptı. Öğrenciler kalaycılık mesleğini icra eden ustaları canlandırdı. Malatya bölgesini temsil eden öğrenciler ise, bakırdan yapılmış ürünleri sergiledi, kuru kayısı ve kuru yemişleri ikram etti. Hatay yöresinde ise temsili olarak zeytinyağlı sarma saran öğrenciler, içli köfte gibi yöresel lezzetlerin tadına baktı. Antalya yöresini temsilen hamur açarak yörük kültürünü canlandıran minikler, öğretmenleri tarafından okula getirilen davul ve zurna eşliğinde halay çekti, oyun havaları oynadı. Etkinlikte öğrencile eğlenceli vakit geçirerek, yerli malı haftasının nemini öğrendi.

KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYORUZ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Belediyenin eğitim kurumlarında gelece hazırlanan öğrencilerimize ulusal ve kültürel değerlerimizi bire bir yaşayarak öğrenmelerini istedik. Çocuklarımızın, örf ve adetlerimizi öğrenmesi amacıyla bölgelerimizi temsil eden yöresel kıyafetleri giymesi ve bölgelerimizin lezzetlerini tatmalarının onlara farkındalık katacağına inanıyoruz. Etkinliğimizde emeği geçen velilerimize ve öğretmenlerimize yürekten teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum" diye konuştu.

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN YERLİ MALI KUTLAMASI
MİNİK ÖĞRENCİLERDEN YERLİ MALI KUTLAMASI
MİNİK ÖĞRENCİLERDEN YERLİ MALI KUTLAMASI
MİNİK ÖĞRENCİLERDEN YERLİ MALI KUTLAMASI

Yerli Malı, Manavgat, Türkiye, Sarılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİK ÖĞRENCİLERDEN YERLİ MALI KUTLAMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: MİNİK ÖĞRENCİLERDEN YERLİ MALI KUTLAMASI - Son Dakika
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