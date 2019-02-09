Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı Farkındalığı

Minik Öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı Farkındalığı

35 dakika önce

Edirne'de "Yaşama Yol Ver" sloganı ile düzenlenen kampanyalar kapsamında çocuklara eğitimler veriliyor.

Minik Öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı Farkındalığı, System.String[]
Edirne'de "Yaşama Yol Ver" sloganı ile düzenlenen kampanyalar kapsamında çocuklara eğitimler veriliyor.

Edirne'de, "112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi" konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yaşama Yol Ver" sloganı ile düzenlenen kampanyalar sürüyor. Söz konusu kampanya kapsamında, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2018 yılı içerisinde Edirne'nin merkez ve ilçelerinde toplam 97 ilkokulda 4 bin 150 öğrenciye ulaşıldığı, 2019 yılında da kampanyanın devam ettiği belirtildi.

Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik başlatılan Minik 112 uygulamasının, 2015 yılından 2017 yılına kadar ilk ve ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencilere sınıf ayırt etmeksizin uygulandığı kaydedildi. 2018 yılı itibari ile Minik 112 uygulamasına sadece ilkokul 3. sınıf düzeyinde devam edilmesine karar verildiği ve böylece ilkokula devam eden her bireyin bu eğitimi alması amaçlandığı bildirildi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:59 Kaynak: İHA

Edirne, Güncel
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