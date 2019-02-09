Minik Öğrencilere 112 Acil Çağrı Hattı Farkındalığı

Edirne'de "Yaşama Yol Ver" sloganı ile düzenlenen kampanyalar kapsamında çocuklara eğitimler veriliyor.

Edirne'de "Yaşama Yol Ver" sloganı ile düzenlenen kampanyalar kapsamında çocuklara eğitimler veriliyor.



Edirne'de, "112 Acil çağrı hattının gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi" konularında toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yaşama Yol Ver" sloganı ile düzenlenen kampanyalar sürüyor. Söz konusu kampanya kapsamında, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2018 yılı içerisinde Edirne'nin merkez ve ilçelerinde toplam 97 ilkokulda 4 bin 150 öğrenciye ulaşıldığı, 2019 yılında da kampanyanın devam ettiği belirtildi.



Sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına yönelik başlatılan Minik 112 uygulamasının, 2015 yılından 2017 yılına kadar ilk ve ortaokullarda öğrenim gören tüm öğrencilere sınıf ayırt etmeksizin uygulandığı kaydedildi. 2018 yılı itibari ile Minik 112 uygulamasına sadece ilkokul 3. sınıf düzeyinde devam edilmesine karar verildiği ve böylece ilkokula devam eden her bireyin bu eğitimi alması amaçlandığı bildirildi. - EDİRNE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Generali Görevden Aldı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'daki Enkaz Alanına Giderek İnceleme Yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kartal'da Çöken Binada Ölü Sayısı 17'ye Yükseldi

Hadise'nin Erkek Kuaförüyle Yatakta Bornozla Hopladığı Video Eleştiri Yağmuruna Tutuldu