Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilere ağız ve diş sağlının önemi anlatıldı
Son Dakika Güncel Minik öğrencilere ağız ve diş sağlının önemi anlatıldı - Son Dakika

Minik öğrencilere ağız ve diş sağlının önemi anlatıldı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji birinci sınıf öğrencileri Düzce Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ettiler.

Minik öğrencilere ağız ve diş sağlının önemi anlatıldı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji birinci sınıf öğrencileri Düzce Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret ettiler. Minik öğrencilere uygulamalı eğitim verilerek ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı.


Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında Bahçeşehir Koleji birinci sınıf öğrencileri Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ettiler. Diş hekimleri tarafından ağız ve diş sağlığı konularında küçük öğrencilere bilgiler verildi. Öğrencilere, ağız ve diş sağlığı taraması yapılmasının yanı sıra diş fırçalama tekniği ve diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması yönünde bilgiler aktarıldı görsel olarak gösterildi. Çocuk polikliniğini de ziyaret eden öğrenciler diş malzemelerini inceleyip nasıl muayene olunduğuyla ilgili bilgilendiler. Ziyaret öğrencilerin diş hekimlerinin çiçek vermesi ile son buldu. - DÜZCE

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
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