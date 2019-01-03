Minik Öğrencilere Akılcı İlaç Eğitimi
1 saat önce
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerini 'akılcı ilaç kullanımı' konusunda bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak adına eğitim düzenlendi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerini 'akılcı ilaç kullanımı' konusunda bilgilendirmek ve farkındalığı artırmak adına eğitim düzenlendi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Koordinatörlük temsilcisi Dr. Ceren Yöndem'in konuşmasının ardından, eczacı Gamze Gür ilacın akılcı kullanımı, ilacın nasıl kullanılması gerektiği ve ilaç kullanırken dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, eğitimleri iki ayrı okulda öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere 4 oturumda, toplamda 220 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdi. Sunumun ardından öğrencilerin eğlenerek öğrendiklerini pekiştirmeleri adına, içeriğinde akılcı ilaç kullanımı ile ilgili soruların ve kelimelerin yer aldığı bulmaca etkinliği yapıldı. Miniklere Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından basımı gerçekleştirilen Sağlık Çocuk dergileri armağan edildi.
Edirne merkez ve ilçelerinde bulunan okullara yönelik bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetinin devam edeceği belirtildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
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