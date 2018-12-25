Minik Öğrencilere Beslenme ve Hijyen Eğitimi
35 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde "Etwinning-Tüketen Eller Değil, Üreten Ellerle Hep Birlikte" projesi kapsamında, Dr. Rıfat Osman Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, özel anaokulu öğrencilerine sağlıklı beslenme ve hijyen eğitimi verdi.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde "Etwinning-Tüketen Eller Değil, Üreten Ellerle Hep Birlikte" projesi kapsamında, Dr. Rıfat Osman Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, özel anaokulu öğrencilerine sağlıklı beslenme ve hijyen eğitimi verdi.
Dr. Rıfat Osman Mesleki Teknik Anadolu Lise'si Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İlgi Dilmen, 12/Ebelik sınıfı öğrencileri Nilsu Ağırbaş ve Ahsen Uslu minik öğrencilerine sağlıklı beslenme ve hijyen konusunda sunum eşliğinde eğitim verdi. Daha sonra eğitici şarkılar eşliğinde oyun oynandı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:07 Kaynak: İHA
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