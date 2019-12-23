Minik öğrencilere bez bebek yaptılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilere bez bebek yaptılar - Son Dakika

Minik öğrencilere bez bebek yaptılar

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölüm öğrencileri yaptıkları bez bebekleri kırsal okullardaki öğrencilere hediye etti.

Minik öğrencilere bez bebek yaptılar, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölüm öğrencileri yaptıkları bez bebekleri kırsal okullardaki öğrencilere hediye etti.

Van Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri, boş zamanlarında kırsalda okuyan öğrenciler için bez bebek yaptılar.

Öğrenciler, hazırladıkları bez bebeklerle kırtasiye malzemelerine Gevaş ilçesi Dokuzağaç İlkokulundaki çocuklara dağıttı.

Okulda yüz boyama ile palyaço gösterisi gibi etkinlikleri de yapan öğrenciler, çocukları sevindirdi.

Ziyaret minik öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Bez Bebek, Van, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çukur'un 'Mahsun'u Berkay Ateş, diziye geri dönüyor
Yolcu otobüsünde 92 kilo eroin ele geçirildi Van Gölü'nde ilk kez görüldü: İnci kefali için büyük tehlike 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
18:40 Ordu'da trafik kazası: 1'i çocuk 5 yaralı - Son Dakika
18:40 Antalya'da dev dalgalar, falezleri dövdü-5 - Son Dakika
18:40 Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce aileye tazminat ödenecek - Son Dakika
18:39 Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı - Son Dakika
18:38 Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'den Suudi mahkemesinin kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
18:08 Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 18:44:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik öğrencilere bez bebek yaptılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]