Minik öğrencilere meslek tanıtımı - Son Dakika

Minik öğrencilere meslek tanıtımı
7 saat önce
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, anaokulu öğrencisi 150 çocuğa meslek tanıtım faaliyeti yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, anaokulu öğrencisi 150 çocuğa meslek tanıtım faaliyeti yaptı.
Gaziantep Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesinde ve Bahçeşehir Kolejinde anaokulu öğrencisi 150 çocuğa yönelik meslek tanıtım faaliyeti yapılarak, çocuklara hediyeler verildi. - GAZİANTEP
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