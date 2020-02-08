Minik öğrencilere meslek tanıtımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilere meslek tanıtımı - Son Dakika

Minik öğrencilere meslek tanıtımı

7 saat önce

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, anaokulu öğrencisi 150 çocuğa meslek tanıtım faaliyeti yaptı.

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Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, anaokulu öğrencisi 150 çocuğa meslek tanıtım faaliyeti yaptı.


Gaziantep Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince, Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kütüphanesinde ve Bahçeşehir Kolejinde anaokulu öğrencisi 150 çocuğa yönelik meslek tanıtım faaliyeti yapılarak, çocuklara hediyeler verildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:40 Kaynak: İHA
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