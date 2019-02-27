Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilere Pandomim Gösterisi

Minik Öğrencilere Pandomim Gösterisi

1 saat önce

Bilecik'te eğitim alan anaokulu ve ilkokul öğrencileri pandomim gösterisi ile eğlenceli dakikalar geçirdi.

Minik Öğrencilere Pandomim Gösterisi, System.String[]
Bilecik'te eğitim alan anaokulu ve ilkokul öğrencileri pandomim gösterisi ile eğlenceli dakikalar geçirdi.

Çocuklara dramayı sevdirmek amacı ile yapılan gösteride, fikirlerin sözcükler olmadan ifade edilmesi hedeflendi. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Edebali Eğitim Kurumları müdürü Saadet Güzel, drama kapsamında yapılan pandomim gösterisi çocukların hem sosyal zekalarının gelişimine hem de hayal güçlerinin gelişerek beden dili kullanımına katkı sağladığını söyledi. Pandomimin, çocukların beden dilinin kullanımı, duygusal, sosyal zeka ve empati gelişimi açısından oldukça fayda sağlayacağına dikkati çeken Güzel, "Ayrıca, çocuğun kendini tanımasına, üretkenliğini harekete geçirmesine, yaşamı çok yönlü algılamasına da yardımcı olacaktır. Bu ve benzeri imkanların artırılması çocukların bireysel gelişimlerine katkı sağlamak için oldukça önemli ve gereklidir" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Bilecik, Yenikadinda Gösterme, Yaşam
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