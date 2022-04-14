Minik öğrencilere polislerden toplumsal eğitim - Son Dakika

Antalya'da toplum destekli polisler tarafından öğrencilere "polislik meslek tanıtımı, 112 acil çağrı merkezi ve genel güvenlik tedbirleri" konularında eğitim verdi.

Antalya'da çocuk ve gençleri suçtan korumak, polislik mesleği hakkında bilgilendirmek, devletin güvenlik birimlerinin her zaman yanlarında olduğunu göstermek ve şehirde birlikte yaşama kültürünü desteklemek amacıyla Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde bulunan Özel Neşe ve Çocuk Dünyası Gündüz Bakımevi öğrencileri ile buluşan ekipler "polislik meslek tanıtımı, 112 acil çağrı merkezi ve genel güvenlik tedbirleri" konularında eğitim verdi.

Polisler, çocuklara çeşitli hediyeler vererek Polis Maskotu ile yüzlerini bir kez daha gülümsetti. - ANTALYA