Minik Öğrencilere Spor Sevdiriliyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşları 3 ile 6 arasında değişen 110 minik öğrenciye spor sevdirmek amaçlı bir etkinlik düzenlendi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşları 3 ile 6 arasında değişen 110 minik öğrenciye spor sevdirmek amaçlı bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinliğe maddi manevi desteklerini esirgemeyen Söğüt Belediye Başkanı ile Söğütspor Başkanı'na teşekkür edilmemesi gözlerden kaçmadı.



Söğüt 75. Yıl Anaokulu ile Söğüt Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen "Sağlıklı Yaşam İçin Bir Adım da Sen At" projesi kapsamında 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik program düzenşendi. Söğüt Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu, "Emek veren öğretmenli velileri kutluyorum. Sizlerden istirhamım bu ilgiyi bu alakayı sadece küçük yaşlardaki anaokulu seviyesindeki çocuklara göstermeyin. Lise çağına gelenlere de aynı ilgiyi gösterin. Ben öğretmen olduğum yıllarda velilerimiz okulumuza hiç gelmezlerdi. Derdim ki 'niye gelmiyorsunuz, çocuklarınızı takip edin, derslerine bir bakın' derlerdi ki 'okula gönderiyoruz ya'. Yani çocuğu sabahları giydirip okula göndererek görevlerinin bittiğini sanıyorlar. Oysa durum böyle değil. Ülkemizin geleceği, inşallah dünyanın geleceği olacak çocuklarımız ne kadar iyi eğitim alırlarsa tabi ki geleceğimizi de o kadar garantiye almış oluruz. Bu yüzden lise çağında da çocuklarımızı takip edelim. Onların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra eğitim öğretimlerini de takip edelim. Çünkü biz ne yaparsak onlar için yapacağız. Onlar bizim geleceğimiz. Bir eğitimci, bir belediye başkanı olarak ben okulların yanında olmaya çalıştım. onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştım. Gücümüzün yettiği kadar onlarla beraber olmaya çalıştık. Mesela yaz spor okulu açtık. 329 tane öğrencimiz yaz spor okuluna arkadaşlarıyla devam ettiler"



Konuşmanın ardından 110 minik öğrenci çeşitli spor branşlarında aktiviteler yaparken program sonunda Beden Eğitimi Öğretmeni Cengiz Yılmaz'a plaket verildi. Bu projede maddi manevi her türlü desteği olan Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve Söğütspor Başkanı Zafer Şubaşıoğlu'na plaket verilmemesi gözlerden kaçmadı.



Öte yandan düzenlenen etkinlikte miniklerin yanı sıra velilerde çeşitli yarışmalarda ter döktü. - BİLECİK

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