Minik Öğrencilere Su Tasarrufu Bilinci Aşılandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, suyun önemini vurgulamak ve tasarruf yollarını anlatmak amacıyla düzenlediği eğitim seminerlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Ahmetli ilçesinde bulunan Alahıdır İlkokulunda suyun tasarruflu kullanımı konusunda eğitim verildi. Yaşlarına uygun içeriklerle hazırlanan sunumlarla, suyun canlı yaşamının sürmesinde ne kadar önemli olduğu bir kez daha miniklere aktarıldı. Eğlenceli çizgi filmlerle de desteklenen eğitim sonrasında, çocuklara dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Okul idaresi ise, MASKİ'nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.