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Minik öğrencilere trafik eğitimi

6 saat önce

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.


Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, Akçadağ Anaokulunda "Trafikte önce Yaya, Trafik Dedektifleri ve Trafikte Bilincin Oluşması" için eğitim semineri yapıldı. Yapılan eğitim semineri ile trafik kültürünün daha küçük yaşlarda kazandırılması amaçlandı. Yapılan açıklamada, toplumda trafikte farkındalık oluşturmak için anaokulundan başlayarak toplumun her kesimine hitap edecek şekilde eğitim semineri düzenlendiği bildirilip, etkinlik sonunda Anaokulu öğrencilerine eğitim öğretime katkı yapacak çeşitli hediyeler dağıtıldığı kaydedildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Akçadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:48 Kaynak: İHA
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