Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilere Üniversitelilerden Yardım

Minik Öğrencilere Üniversitelilerden Yardım

1 saat önce

UltrAslan UNI Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi temsilciliği tarafından minik öğrencilere kırtasiye, top ve kitap yardımında bulunuldu.

Minik Öğrencilere Üniversitelilerden Yardım, System.String[]
UltrAslan UNI Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi temsilciliği tarafından minik öğrencilere kırtasiye, top ve kitap yardımında bulunuldu.

Fatih İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli oyunlar oynandı.

UltrAslan UNI Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi temsilcisi Muzaffer Özbayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, böyle bir etkinliğin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Öğrencilerle güzel vakit geçirdiklerini belirten Özbayrak, "Onların mutluluğu ve heyecanı bizlere yetti. Onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. İleri bir tarihte de tekrar bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Beceri ve tasarım atölyesi kurulmasında, duvar koreografilerinde yardımcı olacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:11 Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel
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