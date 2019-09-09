Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilere yaş pasta sürprizi
Son Dakika Güncel Haber

Minik öğrencilere yaş pasta sürprizi

28 dakika önce

Tokat'ta minik öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına yaş pasta keserek başladı.

Minik öğrencilere yaş pasta sürprizi, System.String[]

Tokat'ta minik öğrenciler yeni eğitim öğretim yılına yaş pasta keserek başladı.


Tokat'ta 635 okulda yaklaşık 106 bin öğrenci ve 7 bin 962 öğretmen için ilk ders zili çaldı. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri ilk kez okula gitmenin heyecanını yaşadı. Kimi öğrenciler anne ve babalarından ayrılmaktan zor anlar yaşarken, kimi öğrencilerde arkadaşları ile sınıflarında eğlendi. Yunus Emre İlkokulunda sınıfı öğretmeni Halime Tasa öğrencilerine yaş pasta sürpriz yaptı. Minik öğrenciler yeni eğitim ve öğretim hayatına pasta keserek girdi. Öğrenciler sürprizle günün stresini atarken arkadaşları ile eğlenceli dakikalar geçirdi. - TOKAT

Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim yılı başladı! İşte trafikte son durum
Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi Öğretmene, 5 kız öğrencisine 'sarkıntılık' suçundan 23 yıl hapis Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilere yaş pasta sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]