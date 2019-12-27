Minik öğrencileri ısıtan proje - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencileri ısıtan proje - Son Dakika

Minik öğrencileri ısıtan proje

6 saat önce

Köy okulundaki eğitim gören ilköğretim okulu öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ördüğü atkı ve bereler ile ısınacak.

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Köy okulundaki eğitim gören ilköğretim okulu öğrencileri, üniversite öğrencilerinin ördüğü atkı ve bereler ile ısınacak.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurt Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'Isıtan Eller' projesi kapsamında Sivas'ta öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileri kendi elleri ile atkı ve bereler ördü. Örülen atkı ve bereler Sivas'ta Merkez ilçeye bağlı Doğanca köyü İlköğretim okulunda eğitim gören miniklere teslim edildi. Minikler kendilerine hediye edilen atkı ve bereler karşısında duydukları mutluluğu, gülücükler saçarak ifade ettiler. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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