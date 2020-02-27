Minik öğrencilerin fidan dikim heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerin fidan dikim heyecanı - Son Dakika

Minik öğrencilerin fidan dikim heyecanı

6 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ilkokul öğrencileri, 377 adet fidanı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı.

Minik öğrencilerin fidan dikim heyecanı, System.String[]

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde ilkokul öğrencileri, 377 adet fidanı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı.


Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Soğuksu Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu. Park alanında Soğuksu İstiklal İlkokulu öğrencileriyle birlikte 377 adet fidanı toprakla buluşturan Başkan Genç, öğrencilere fidan dikmenin önemini anlattı. Fidanları toprakla buluşturan minik öğrencilerin bir hayli sevinçli ve heyecanlı oldukları görüldü.


Ortahisar'ı daha yeşil bir hale getirmek için her mahalleye en az bir park hedefiyle yola çıktıklarını belirten Başkan Genç, nüfus yoğunluğunun olduğu merkezi mahallelerde ise çok sayıda parkı hizmete açtıklarını söyledi. Başkan Genç, "Soğuksu Mahallesi şehrimizin güzide mahallelerinden bir tanesi. Geleceğimizi emanet edeceğimiz minik yavrularımızla birlikte 377 adet fidanımızı toprakla buluşturacağız. Onlar için de çok hoş bir hatıra olacak. Fidan dikimiyle ilgili farkındalıkları oluşacak. Bu fidanları daha bir sahiplenecekler. Bu fidanlar büyüdüğü zaman ağaç olacak. Bu da şehrimiz için temiz ve sağlıklı hava demek. Şehrimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı ne kadar çok olursa, aynı oranda bu yaşam kalitemize de yansır. Bir taraftan çocuklarımız için oyun alanı oluştururken, diğer taraftan da yeşil alan miktarını da artırıyoruz. Ortahisarımızın 85 mahallesi var. Biz her mahallemize en az bir park hedefi koyduk. Ama nüfus yoğunluğunun çok olduğu merkezi mahallelerimizde 5-6 parkı hizmete açtığımız oluyor" diye konuştu.


"Parka 98 bin TL harcandı"


Parkın çocuklar için oyun, yetişkinler içinse spor aletleriyle donatıldığını kaydeden Başkan Genç, "Burada incelediğimiz parkımızda çocuklarımız için oyun ekipmanlarının yanında yetişkinler için de daha sağlıklı bir hayat sürmelerini sağlamak adına spor yapacakları aletler de var. Dolayısıyla hem büyüklerimiz hem de küçüklerimiz için güzel bir çalışma oldu. Bu alan belediyemize ait 2 bin 130 metreden oluşan bir alandı. Şu an itibarıyla burayı düzenlemek için 98 bin TL'lik harcama yaptık. Zeminini, mücavir sahasını düzenledik ve sosyal donatı alanları oluşturduk" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Ortahisar, Trabzon, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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