Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerin Haberlere Konu Olma Sevinci

Minik Öğrencilerin Haberlere Konu Olma Sevinci

1 saat önce

Minik öğrencilerin haberlere konu olma sevinci VAN - Van'da karnelerini alan minik öğrenciler, kameraları görünce, 'Televizyonlara mı çıkacağız?' diyerek sevinç çığlıkları attı.

Minik öğrencilerin haberlere konu olma sevinci

VAN - Van'da karnelerini alan minik öğrenciler, kameraları görünce, 'Televizyonlara mı çıkacağız?' diyerek sevinç çığlıkları attı.
İpekyolu ilçesine bağlı Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, İl Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katıldığı törende, öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
Karne dağıtımı sırasında basın mensuplarını gören minik öğrenciler, "Televizyona mı çıkacağız? diyerek sevinçten çığlık attılar. İlk defa televizyona çıkacakları için mutluluklarını gizlemeyen minik öğrenciler, kameralara el sallamayı da unutmadılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

İpekyolu, Van, Genel
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