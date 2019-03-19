Son Dakika Haberleri: Minik Öğrencilerin Jandarma Karakolunu Ziyareti

Minik Öğrencilerin Jandarma Karakolunu Ziyareti

48 dakika önce

Anaokulu öğrencileri Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Minik Öğrencilerin Jandarma Karakolunu Ziyareti, System.String[]
Anaokulu öğrencileri Karapınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı binasının önüne gelen Karapınar anaokulu öğrencilerini Jandarma Komutanı Astsubay Başçavuş Mustafa Sönmez asker selamıyla karşıladı.

Daha sonra bina içerisini davet edilen öğrencilere jandarmanın çalışmaları anlatıldı. Öğrencilere jandarma personeli çeşitli hediyeler verdi.

Karapınar Anaokulu Müdürü Yurdaer Tezcan, "Okul öncesi çağdan itibaren milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını çocuklarımıza yerleştirmek amacındayız. En çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde çocuklarımıza bunu benimsetmek, vatan,millet ve asker sevgisini göstermek istedik. Bizi misafir eden tüm askerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA

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