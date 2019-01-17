Minik Öğrencilerin Karne Heyecanı

Van
'ın İpekyolu
ilçesindeki Zaferler İlk ve Ortaokulunun anasınıfında eğitim gören 273 minik öğrenci, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayarak karnelerini (gelişim raporu) aldı.
Okulda düzenlenen karne dağıtım törenine Okul Müdürü
İhsan Ataş, okulöncesi öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Çocuk gelişimi ve eğitimine büyük önem veren Zaferler İlk ve Ortaokulundaki anasınıfında eğitim gören öğrenciler, gelişim raporlarını Okul Müdür Ataş ve öğretmenlerinin elinden aldı. İlk kez karne niteliğinde bir belge alan miniklere, AK Parti Van Milletvekili
ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar
tarafından da karne hediyesi olarak boyama kitapları ve interaktif eğitim setleri gönderdi.
"Okulöncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir"
TBMM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle programa katılamayan Gülaçar, telgraf ile öğrencilere tebriklerini iletti. Gülaçar, gönderdiği telgrafta, "Okulöncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken; paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi, birlikte çalışmayı ve yaşamayı öğrenirler. Okulöncesi eğitimin amacı, çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Bu dönem, araştırmacılar için çocuğun yüksek öğrenme potansiyeline sahip olduğu bir dönem olarak görülmektedir. Uygun fiziksel ve sosyal çevre koşullarında ve sağlıklı etkileşim ortamında yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okulöncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. İnşallah güzel bir başlangıç niteliğinde olur. Öncelikle bu eğitimi veren değerli öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederken, çocuklarının bu eğitimi alması için okullara gönderen kıymetli velilerimize de teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize ve velilerine hayat boyu başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Program, Okul Müdürü İhsan Ataş'ın teşekkür konuşması ve veliler tarafından hazırlanan ikramların verilmesiyle son buldu. - VAN