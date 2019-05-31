Son Dakika Haberleri: Minik öğrencilerin kep atma sevinci
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Minik öğrencilerin kep atma sevinci

1 saat önce

Iğdır Merkez Kurtuluş İlkokulu 2018–2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte mezuniyet töreni düzenledi.

Minik öğrencilerin kep atma sevinci, System.String[]
Iğdır Merkez Kurtuluş İlkokulu 2018–2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile birlikte mezuniyet töreni düzenledi.

Düzenlenen törene katılan öğrenci velileri heyecanlarını gizleyemezken Sınıf öğretmeni Burcu Atışar, "Öğrencilerimizi gösterdikleri çaba ve gayretlerinden ötürü kutluyor, bu süreçte bizlere destek olan ailelere teşekkür ediyorum" dedi.

Okul hayatı ile tanışan ve sosyalleşme adına yapılan bütün adımları başarı ile tamamlayan minik öğrencilerin heyecanı ise kep atma töreni ile ikiye katlandı.

Program, kep atma töreninin ardından düzenlenen şenlikle sona erdi. - IĞDIR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
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