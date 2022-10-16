Adıyaman merkez Hürriyet İlkokulu Bahçesinde düzenlenen kırtasiye malzemesi dağıtımına mahalle muhtarlarının belirlediği ilkokul öğrencilerine dağıtıldı. Kent merkezinde mahalle muhtarlarının da destekleriyle belirlenen listeler çerçevesinde 500 öğrenci kırtasiye malzemelerine kavuştu. Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve mahalle muhtarlarının da katıldığı dağıtım töreninde ismi listede bulunan minik öğrencilere kırtasiye malzemeleri tek tek dağıtıldı.

Adıyaman 'da, okula yeni başlayan ve ailelerinin maddi durumu olmayan öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Hürriyet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Minik öğrencilerin kırtasiye malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

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