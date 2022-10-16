Minik öğrencilerin kırtasiye malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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Minik öğrencilerin kırtasiye malzemesi dağıtıldı

16.10.2022 16:52
Minik öğrencilerin kırtasiye malzemesi dağıtıldı

Adıyaman'da, okula yeni başlayan ve ailelerinin maddi durumu olmayan öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Adıyaman'da, okula yeni başlayan ve ailelerinin maddi durumu olmayan öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

Adıyamanlı hayırsever Sümeyye Selvican Şafak, hayırsever arkadaşları ile firmaların desteğiyle Adıyaman merkezde bulunan ilkokul öğrencilerine kırtasiye malzemesi aldı.

Adıyaman merkez Hürriyet İlkokulu Bahçesinde düzenlenen kırtasiye malzemesi dağıtımına mahalle muhtarlarının belirlediği ilkokul öğrencilerine dağıtıldı. Kent merkezinde mahalle muhtarlarının da destekleriyle belirlenen listeler çerçevesinde 500 öğrenci kırtasiye malzemelerine kavuştu. Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve mahalle muhtarlarının da katıldığı dağıtım töreninde ismi listede bulunan minik öğrencilere kırtasiye malzemeleri tek tek dağıtıldı.

Kent merkezinde dağıtılan 500 adet kırtasiye malzemesinin yanı sıra Samsat ilçesinde de 150 adet kırtasiye malzemesi dağıtılacak. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Hürriyet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minik öğrencilerin kırtasiye malzemesi dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Minik öğrencilerin kırtasiye malzemesi dağıtıldı - Son Dakika
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