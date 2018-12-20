Minik öğrencilerin mektupları Mehmetçik'i duygulandırdı

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Konya Eski Valisinin Eşi ve Kızı Yangında Hayatını Kaybetti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İttifakta En Çok Zorlandığım İller Denizli ve Balıkesir