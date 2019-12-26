Minik öğrencilerin "Paşa" keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik öğrencilerin 'Paşa' keyfi - Son Dakika

Minik öğrencilerin "Paşa" keyfi

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesi Fevziçakmak İlkokulu öğrencilerinin okuldaki yeni arkadaşı "Paşa" isimli köpek ilgi odağı oldu.

Minik öğrencilerin

Ordu'nun Ünye ilçesi Fevziçakmak İlkokulu öğrencilerinin okuldaki yeni arkadaşı "Paşa" isimli köpek ilgi odağı oldu. Okulun dört ana sınıfı öğretmenlerinin girişimiyle ve Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında "Her Okula Bir Hayvan Sevgisi" projesi Fevziçakmak İlkokulunda hayata geçirildi.


Proje kapsamında öncülük eden öğretmenlerden biri olan Okulun Ana Sınıfı Öğretmeni Hamiyet Öztürk, "Okulumuzda 4 şubelik ana sınıfımız var. 4 şubemizle birlikte bu fikri düşündük. Tabii, bakanlığın projesinden haberimiz olmadığı için daha sonra sokak köpeği olan Paşamıza kulübemizi yaptık. Kulübenin yapılmasından sonra projenin bakanlık projesi olduğunu duyunca daha çok sevindik. Müdürümüz Azmi Güneş de bizlere destek verdi. Kulübemizi dört öğretmen arkadaş boyadık. Paşamızı alarak aşıları yapıldıktan sonra okulumuza getirdik" dedi.


Çocukların sevgisi Paşa'ya yöneldi


Çocukların okulda hayvan sevgisini kazandığını söyleyen Okulun 3-D Sınıf Öğretmeni Zeynep Çayır, "Okulumuzda iki haftadır bulunan Paşa'yı teneffüste sevmek istedik. Kulübesinden çıkardık ve bütün öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılayabilmek için gerçek sevgiyi gösterdik. Öğrencilerimize zaten hayan sevgisini derslerimizde onlara öğretiyoruz. Onların doğasında olan sevgiyi de biz Paşamıza yönelmiş olduk. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda oluşturulan okullarda hayvan, çiçek gibi bir çok öğrenciler için çok güzel adımlar atıldı. Bu adımlarla beraber bizler de ana sınıfı öğretmenlerimizin ve okul müdürümüzün desteğiyle Paşa'yı okulumuza kazandırmış olduk" diye konuştu.


"Okulumuzda ileriye doğru tavuk ve balık besleyeceğiz"


Okul genelinde çeşitli hayvanları öğrencilerle buluşturacağını söyleyen Okul Müdürü Azmi Gümüş ise, "Bu proje Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un Her Okula Bir Hayvan Sevgisi projesi kapsamında yapılan bir çalışmadır. Biz de okulumuza Paşamızı kazandırmak istedik. Öğrencilerimizin duygusal açıdan hayvan ve doğa sevgisini kazanması için onları doğaya ve hayvanlara karşı daha şefkatli olmaları için ana sınıfı öğretmenlerimizin desteğiyle bu projeyi uygulamaya başladık" şeklinde konuştu. - ORDU

Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
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