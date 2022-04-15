Minik Öğrencilerin Resimleri Turizm Haftası'nda Sergilendi - Son Dakika
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Minik Öğrencilerin Resimleri Turizm Haftası'nda Sergilendi

15.04.2022 15:13
Minik Öğrencilerin Resimleri Turizm Haftası'nda Sergilendi

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Sart harabeleri, Ağlayan Kaya gibi Manisa'nın simgelerini resmeden öğrenciler, tek tek resimlerini anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören minik öğrenciler 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla Resim Öğretmeni Senem Açıkgöz önderliğinde yaptıkları resimleri sergide beğeniye sundu.

Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde yer alan serginin açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Turizm Şube Müdürü Seyrani Kandemir, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen, öğretmenler ve veliler katıldı. Daire Başkanı Fırat Özcan ve öğrenciler açılış kurdelesini birlikte kesmelerinin ardından, sergide yer alan resimleri incelediler. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Sart harabeleri, Ağlayan Kaya gibi Manisa'nın simgelerini resmeden öğrenciler, tek tek resimlerini anlattı.

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Kaynak: Bültenler

Mesir Macunu Festivali, Turizm Haftası, Turizm, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Öğrencilerin Resimleri Turizm Haftası'nda Sergilendi - Son Dakika

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